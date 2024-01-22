Гранат считает, что результативность Тюкавина в последних матчах связана с новым амплуа Смолова

Экс-защитник московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о новой позиции форварда бело-голубых Федора Смолова.

«Честно говоря, мне очень нравится игра Смолова в новом для него амплуа — на позиции под нападающим. Он нашел себя в этой роли, и у него все отлично получается. Думаю, что личные качества Смолова помогли ему адаптироваться на новом месте на поле. Федор — очень умный, квалифицированный и мастеровитый футболист. Работа тренера, конечно, тоже дает о себе знать. К тому же Смолов сейчас является одним из самых опытных футболистов в команде, через него и должны проходить все мысли и идеи наставника. Вполне вероятно, что такая результативность Тюкавина в последних матчах связана в том числе с новым амплуа Смолова. Когда в команде на тебя рассчитывают как на главного форварда, это все-таки придает уверенности, а тут еще плюсом под тобой Смолов играет», — приводит слова Граната Legalbet.

В сезоне-2023/24 Смолов забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.