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Сегодня, 14:00

«Локомотив»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Игроки «Локомотива» вернутся из отпуска 11 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК «Локомотив».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футболисты «Локомотива» после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 ушли в отпуск 9 декабря 2023 года. 12 января команда соберется в Москве и пройдет углубленный медосмотр. А 13-го числа начнется учебно-тренировочный сбор в ОАЭ, где игроки будут готовиться к продолжению сезона.

Подробности о планах на сборы, товарищеских матчах и соперниках будет известно позднее.

План выхода из отпуска игроков «Локомотива» зимой 2024 года:

  • 12 января — сбор в Москве и углубленный медосмотр
  • 13 января — начало учебно-тренировочного сбора в ОАЭ
  • 20 января — первая игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Аль-Ухдуд»
  • 24 января — вторая игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Акрон»
  • 31 января — третья игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Урал»
  • 4 февраля — четвертая игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Кайрат»
  • 4 февраля — пятая игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Аль-Наср»
  • 8 февраля — шестая игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Торпедо»
  • 8 февраля — седьмая игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Урарту»
  • 28 февраля — одиннадцатая игра в рамках зимних сборов: «Локомотив» — «Урарту» *

*информация о матчах предоставлена по данным официального сайта ФК «Локомотив».

Также команда Михаила Галактионова проведет еще три матча 16 и 20 февраля. Имена соперников будут названы позднее.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

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Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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