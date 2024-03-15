«Локомотив» сообщил о повреждении Тикнизяна

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян получил повреждение мышц задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба клуба.

Тикнизяна заменили на 59-й минуте ответного матча против «Балтики» (1:1, пенальти 6:7) в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Футболист пропустит мартовский сбор национальной команды Армении, которая проведет товарищеские матчи против Косово (22 марта) и Чехии (26 марта).

«В ближайшее время планируются занятия по индивидуальной программе с целью скорейшего возвращения в строй. Наир, желаем здоровья и ждём твоего восстановления!» — сказано в заявлении «Локомотива».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 26 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.