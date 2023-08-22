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Сегодня, 14:45

Магомед Адиев — о защитнике Алипе: «В «Зените» он существенно окреп»

Адиев оценил прогресс защитника «Зенита» Алипа
Игорь Рабинер
Обозреватель
Нуралы Алип.
Фото kff.kz
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Главный тренер сенсационной сборной Казахстана россиянин Магомед Адиев в интервью обозревателю «СЭ» оценил прогресс защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

— По Зайнутдинову вы разговариваете с Безугловым. А по Нуралы Алипу с кем?

— Пару раз разговаривали с Семаком. Учитывая, что Нурик не всегда попадает в состав, я его попросил, если есть возможность отпустить его. Мы с Семаком как тренером знакомы еще со времен моей работы в «Анжи». Вообще очень высоко ценю его человеческие качества. Мы сенсационно обыграли «Зенит» — 2:1, проигрывая по ходу матча. Понятно, что это была случайность, как говорили многие. Но Богданыч на следующий день нашел мой номер телефона, позвонил и сказал: «Магомед, не слушай никого! Ты большой молодец! Раз ты выиграл — значит, сделал это заслуженно». Не каждый тренер это признает.

— Вас беспокоит, что у Алипа мало игровой практики? И как относитесь к тому, что в итоге он в «Зените» остался?

— Я привык уважать решения своих футболистов. Нурику сказал, что это должно быть его решение. Конечно, мне хотелось бы, чтобы он выходил чаще, чтобы был в игровом тонусе, приезжая в сборную. В игре с Данией он минут за десять до конца уже встать не мог — обе ноги сводило. Хотя концовку прошлого чемпионата Алип отыграл очень достойно. Видно, что у него есть определенный прогресс. Связываю это с тем, что в «Зените» тренировочный процесс на высоком уровне, приезжают сильные легионеры, и он все равно растет. Видно, что сейчас он существенно окреп. Плюс обладает хорошими скоростными качествами, начал увереннее играть в пас.

Магомед Адиев. «Черчесов на меня посмотрел и говорит: «Все-таки в нас, кавказцах, что-то особенное есть!» Интервью Магомеда Адиева
Магомед Адиев
Сборная Казахстана по футболу
ФК Зенит
Нуралы Алип
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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