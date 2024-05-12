Агент Клаудиньо: «Медведев назвал футболистов «Зенита» импотентами? Не слышал ничего подобного»

Агент Клаудиньо не слышал, что Медведев назвал футболистов «Зенита» импотентами

Агент Гарсия: «Медведев назвал футболистов «Зенита» импотентами? Не слышал ничего подобного» Луис Фернандо Гарсия, агент бразильцев «Зенита» Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуана, прокомментировал «СЭ» информацию о высказывании председателя правления «Зенита» Александра Медведева.

По информации журналиста Ивана Карпова, после поражения в матче с ЦСКА (0:1) он назвал футболистов импотентами.

«Ничего подобного от игроков я не слышал», — сказал Гарсия «СЭ».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых — 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.