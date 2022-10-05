Максим Митрофанов стал новым генеральным секретарем РФС

Максим Митрофанов стал новым генеральным секретарем Российского футбольного союза (РФС).

Как сообщает РФС, такое решение было принято 5 октября на исполкоме организации. Также Александр Алаев был утвержден в качестве вице-президента РФС.

На должности генерального секретаря РФС Митрофанов сменил Алаева, который в августе 2022 года стал президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ).