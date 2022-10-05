Максим Митрофанов стал новым генеральным секретарем РФС

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Максим Митрофанов стал новым генеральным секретарем Российского футбольного союза (РФС).
Как сообщает РФС, такое решение было принято 5 октября на исполкоме организации. Также Александр Алаев был утвержден в качестве вице-президента РФС.
На должности генерального секретаря РФС Митрофанов сменил Алаева, который в августе 2022 года стал президентом Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования