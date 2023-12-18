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РПЛ

Сегодня, 15:32

Масалитин рассказал, почему замедлился прогресс Пиняева

Виктория Кравченко
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнение об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в первой части РПЛ.

«Пиняев очень хорошо проявлял себя в «Крыльях Советов», когда выходил на замену и добавлял агрессии. Затем он сделал шаг вперед и перешел в «Локомотив». И поначалу весной Сергей выглядел неплохо, используя свои сильные качества. Ему давали возможность обыгрывать один в один, а затем бить или прострелировать.

Но прогресс немного затормозился. Будем надеяться, что это временно. Сергей — парень молодой, и ему еще предстоит пройти огонь воду и медные трубы», — цитирует Масалитина Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне 19-летний Пиняев забил 2 гола и отдал 5 результативных передач в 18 матчах чемпионата РПЛ и принял участие в 7 встречах Кубка России.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11396537-masalitin-obyasnil-pochemu-zamedlilsya-progress-pinyaeva.html
Валерий Масалитин
Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
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