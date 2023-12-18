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Сегодня, 15:40

Генеральный директор «Сочи» заявил, что испанский тренер Морено настроен на долгую работу в клубе

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос «СЭ» о сроке контракта главного тренера клуба Роберта Морено.

«Морено настроен работать долго. Самая важная задача сейчас — сохранение места в РПЛ. Он сильно мотивирован. Работа и сейчас ведется большая», — сказал Рубашко «СЭ».

Морено возглавил «Сочи» 15 декабря, 46-летний испанец заключил долгосрочный контракт с российским клубом.

До этого Морено возглавлял сборную Испании, «Гранаду» и «Монако». Также он работал в тренерских штабах «Сельты», «Барселоны» и «Ромы».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками в 18 матчах.

Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Роберт Морено
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