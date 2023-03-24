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Сегодня, 21:05

Масоэро: «Марадона более великий, чем кто угодно. Он сделал многое для Аргентины»

Алина Савинова
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Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, как легендарный игрок Диего Марадона повлиял на жизни аргентинцев.

«Дело в Диего не как в футболисте, а в личности, политике, борце за права людей, которых не слышат. В этом он — мой герой. Может, на поле Месси и гораздо лучше, допускаю. Но как человек Диего втрое более великий, чем кто угодно. Моя семья обожает Марадону, как и я. Диего сделал многое для страны во время ее бедности. Марадона принес нашей сборной кубок мира и серьезно повлиял на чувства аргентинцев. Да, не на экономику, но на души точно. Мы никогда этого не забудем», — приводит Sport24 слова Масоэро.

Марадона выступал за такие клубы, как «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и другие. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Легендарный футболист скончался в ноябре 2020 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-24-maradona-boleye-velikiy-chem-kto-ugodno-borets-za-prava-lyudey-kotorykh-ne-slyshat-masoero-iz-pari-nn-o-diyego
Диего Марадона
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