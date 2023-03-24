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Сегодня, 20:57

Смолов: «Гипотетически, конечно, собираюсь сделать предложение любимой девушке, когда ее найду»

Виктория Кравченко
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов комментируя тот факт, что одноклубник Константин Тюкавин сделал предложение своей девушке, рассказал о планах на свою будущую женитьбу.

«Гипотетически, конечно, собираюсь сделать предложение любимой девушке, когда ее найду. А за Константина и Алену очень рад, поздравляю их. Думаю, что это очень классно», — сказал Смолов в интервью Евгении Медведевой на YouTube-канале «Футбольное катание».

33-летний футболист сыграл за московский клуб 23 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Федор Смолов
ФК Динамо (Москва)
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