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31 марта, 17:05

Медведев усомнился в божественных связях «Спартака»: «Семак сам выбирает состав»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о словах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о Боге.

В субботу, 30 марта, перед началом матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) испанский специалист заявил, что Бог подсказывает ему при выборе основного состава на игру.

«Я не в курсе про божественные связи «Спартака». Сомневаюсь... В «Зените» состав Семак выбирает сам», — сказал Медведев «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 9 очков.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
Гильермо Абаскаль
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