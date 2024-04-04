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Сегодня, 12:10

Мележиков — о проблемах в российском футболе: «Нужна консолидированная позиция»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, какие проблемы он видит в российском футболе.

— Какие проблемы вы видите в российском футболе?

— Давайте без громких заголовков. Я только второй день нахожусь в РПЛ. И мое мнение здесь не так важно, нужна консолидированная позиция. Мнение я буду обсуждать с коллегами без прессы.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год специалист занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

Евгений Мележиков
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