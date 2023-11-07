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Сегодня, 12:41

Мендес высказался о целях ЦСКА на сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Виктор Мендес высказался о целях московской команды на сезон.

«ЦСКА вернулся, чтобы выиграть чемпионат? Лично я настроен на это. В прошлом году клуб также боролся за победу в чемпионате. К сожалению, мы не добились этого. Но в этом году мы хорошо выступаем. Я надеюсь, шаг за шагом мы сможем прийти к нашей цели. Это сложный чемпионат, очень много команд борются за титул, особенно в этом сезоне. Нам просто нужно усиленно работать, чтобы подняться на вершину турнирной таблицы. Состав ЦСКА позволяет бороться за чемпионство и в Кубке параллельно? Это довольно непросто. Я бы сказал, что это больше вопрос к руководству, хотят ли они подписать кого-то из футболистов или нет. Но наш коллектив в любом случае готов бороться в двух турнирах: в Кубке и в чемпионате», — приводит слова Мендеса Metaratings.ru.

После 14 туров ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. Лидирует — «Краснодар» (31 очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/mendes-vopros-k-rukovodstvu-cska-khotyat-li-oni-podpisat-kogo-to-eshyo-iz-futbolistov-ili-net-302980/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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