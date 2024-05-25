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Сегодня, 06:25

«Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Флориды» и сравняли счет в серии

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский в воротах «Флориды» во втором матче с «Рейнджерс» 25 мая.
Фото USA Today Sports
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«Рейнджерс» обыграл «Флориду» во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2:1 ОТ. Счет в серии стал равным — 1-1.

На 5-й минуте Винсент Трочек вывел команду из Нью-Йорка вперед. Перед перерывом «Пантерз» сравняли счет благодаря голу Картера Верхэге. Больше в основнове время голов забито не было. Победную шайбу на 15-й минуте овертайма забросил Барклай Гудроу.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по своим воротам. Его признали третьей звездой встречи.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голевой передачей, которая стала для него 8-й в этом плей-офф. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестеркин сделал 26 сэйвов и стал второй звездой встречи.

Третий матч в серии состоится на льду «Флориды» 26 мая.

НХЛ. Плей-офф. 1/2 финала. Второй матч

«Рейнджерс» — «Флорида» — 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Трочек — 7 (Фокс, Панарин), 4:12 — 1:0. Верхэге — 8 (бол., Беннетт, Лунделл), 18:09 — 1:1. Гудроу — 4 (Трочек, Труба), 74:01 — 2:1.

Вратари: Шестеркин — Бобровский.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 31 (8+9+8+6) — 26 (7+9+5+5).

Наши: Панарин (26.25/3/+1) — Куликов (17.35/1/0), Тарасенко (17.16/1/0).

25 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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