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Сегодня, 18:48

Metaratings: Федотов заинтересован в сохранении Заболотного в ЦСКА, стороны ведут переговоры

Алина Савинова
Антон Заболотный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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ЦСКА активно ведет переговоры с нападающим Антоном Заболотным о подписании нового контракта, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, в сохранении 32-летнего игрока заинтересован главный тренер московского клуба Владимир Федотов.

Заболотный является воспитанником академии ЦСКА, но за основную команду армейцев он дебютировал только в 2021 году после перехода из «Сочи». Всего за москвичей форвард провел 103 матча, в которых отметился 22 голами и 11 результативными передачами.

По итогам 29 туров сезона-2023/24 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 45 очков.

Источник: Metaratings.ru.
Антон Заболотный
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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