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Александр Мостовой: «Канчельскис, Кержаков и Мостовой — фамилии одних из лучших футболистов в истории России»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Андрея Чернышова, который заявил о нежелании российских клубов работать с некоторыми экс-футболистами.

Ранее Чернышов отметил, что руководители российских клубов боятся независимых личностей, поэтому не хотят связываться с Мостовым, Андреем Канчельскисом и Александром Кержаковым.

«Вы назвали три фамилии, наверное, одних из лучших футболистов в нашей истории. Туда можно добавить еще два-три человека. Конечно, таким людям непросто, нам многие завидовали и на фоне этого хотят, чтобы мы больше ничего не добивались. И это печально, потому что нашему футболу такие люди пригодились бы. Почему люди с деньгами не могут довериться тренеру и лезут в команду? Ходит человек с деньгами, у него их мешок или несколько, и его никто не знает. Как только он попадает в футбол, он становится известным на следующий день. А славу власть никто не отменял, все хотят быть известными, когда к тебе бегут. Простой пример: стоит двадцать человек, из которых двое известные. И к кому подойдут журналисты? Они подойдут к известным. А у тех 18 мешок денег, но их никто не знает, поэтому так и происходит. Это обычное явление, они тоже хотят оторвать свой кусочек славы», — цитирует Мостового Metaratings.ru.

Будучи футболистом, Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Сельту», «Алавес» и другие команды. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР.

Источник: https://metaratings.ru/news/mostovoi-kanchelskis-kerzhakov-i-mostovoi-familii-odnikh-iz-luchshikh-futbolistov-v-istorii-rossii-260408/
Александр Кержаков
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
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