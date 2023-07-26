Нападающий «Спартака» Николсон вернулся в Москву

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон вернулся в Москву, сообщил Sport24 со ссылкой на руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

Николсон принимал участие в матчах Ямайки на Золотом кубке КОНКАКАФ. Последний матч футболист провел 13 июля.

Сегодня, 26 июля, у форварда запланировано медицинское обследование.

26-летний фоврард выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.