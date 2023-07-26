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Сегодня, 09:13

Нападающий «Спартака» Николсон вернулся в Москву

Виталий Косик
Корреспондент
Шамар Николсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон вернулся в Москву, сообщил Sport24 со ссылкой на руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

Николсон принимал участие в матчах Ямайки на Золотом кубке КОНКАКАФ. Последний матч футболист провел 13 июля.

Сегодня, 26 июля, у форварда запланировано медицинское обследование.

26-летний фоврард выступает за «Спартак» с января 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2026 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл за московский клуб 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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