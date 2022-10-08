Нападающий «Зенита» Малком прокомментировал ничью с «Факелом» (1:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая игра на газоне очень плохого качества. Но, думаю, мы показали хороший футбол, с первых минут активно прессинговали. Знали, что стандарты — сильная сторона соперника, но в первом тайме пропустили после углового. Быстро отыгрались и потом создали массу голевых моментов, но все время не хватало чуть-чуть спокойствия. В первую очередь говорю про себя, я упустил два-три хороших шанса. Сегодняшняя ничья для нас равносильна поражению, потому что столько возможностей для взятия ворот остались неиспользованными», — приводит слова Малкома сайт «Зенита».

Также 25-летний футболист рассказал о том, что скоро станет отцом.

«Это волшебная и крутая история! Моя возлюбленная раньше не могла забеременеть из-за проблем со здоровьем, но потом ей сделали операцию, и вот, спустя год — все получилось. Это такое счастье для нас! Только Богу известно, как сильно нам хотелось стать родителями. Невероятные ощущения от мысли, что я буду отцом — это самое важное для меня в жизни! Сбывается моя мечта, и теперь нужно как следует заботиться о здоровье будущей мамы, чтобы все было хорошо», — сказал Малком.

«Зенит» в третий раз в сезоне потерял очки, команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах. Сине-бело-голубые одержали 9 побед и трижды сыграли вничью.