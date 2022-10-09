Сегодня, 12:05
Нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру бело-голубых против ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.
— Ничья с ЦСКА — потеря очков?
— Да, эта ничья — потеря очков. Не так плохо. Мы не хотели проигрывать.
— Что не так с «Динамо»?
— Мы должны работать над своим завершением. У нас было много шансов, чтобы забить. Должны забивать больше.
— Что вы думаете о ЦСКА?
— Хорошая команда, «Спартак» — тоже, но «Динамо» ничем не хуже.
Матч ЦСКА — «Динамо» прошел 8 октября. Команды сыграли вничью (1:1). На данный момент бело-голубые, набрав 17 очков, занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — 2-е (24 очка).