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Сегодня, 12:05

Нгамале — соперниках в РПЛ: «ЦСКА и «Спартак» — хорошие команды, но «Динамо» не хуже»

Микеле Антонов

Нападающий московского «Динамо» Николя Муми Нгамале в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру бело-голубых против ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ.
— Ничья с ЦСКА — потеря очков?
— Да, эта ничья — потеря очков. Не так плохо. Мы не хотели проигрывать.
— Что не так с «Динамо»?
— Мы должны работать над своим завершением. У нас было много шансов, чтобы забить. Должны забивать больше.
— Что вы думаете о ЦСКА?
— Хорошая команда, «Спартак» — тоже, но «Динамо» ничем не хуже.

Матч ЦСКА — «Динамо» прошел 8 октября. Команды сыграли вничью (1:1). На данный момент бело-голубые, набрав 17 очков, занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА — 2-е (24 очка).

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