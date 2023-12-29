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Сегодня, 16:59

Терехин: «Лучшими тренерами РПЛ в первой части сезона были Ташуев и Юран»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный эксперт Олег Терехин назвал лучших тренеров первой части сезона РПЛ.

«Лучший тренер первой части сезона? Отмечу Ташуева и Юрана. С таким бюджетом из ничего они подняли свои команды в середину таблицы, одержав несколько побед. Юран вообще бьется с таким составом. Тут ведь от бюджетов многое зависит. В топ-клубе с сильным составом и они бы хорошо справились. А эти тренеры смогли поднять клубы с маленькими бюджетами», — приводит слова Терехина «Евро-Футбол.Ру».

«Пари НН» под руководством Сергея Юрана в текущем сезоне набрал 24 очка в 18 матчах и занимает девятое место. «Факел» Сергея Ташуева находится 10-й строчке (21 очко).

Источник: Евро-Футбол.Ру
Олег Терехин
Сергей Юран
Сергей Ташуев
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