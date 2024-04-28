Месси преодолел отметку в 1200 голевых действий за карьеру

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси достиг отметки в 1200 голевых действий за карьеру.

36-летний аргентинец оформил дубль и сделал две голевые передачи в матче против «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1) в регулярном чемпионате МЛС. Теперь на счету Месси 832 гола и 368 результативных передач в 1057 матчах за карьеру.

Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Ранее форвард играл за «Барселону» и «ПСЖ».

В 2023 году Месси в рекордный восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».