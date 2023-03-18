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Сегодня, 20:16

Осипов рассказал, что договоренность матча сборной МФЛ с «Крыльями» была достигнута за 10 минут

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Основатель МФЛ Николай Осипов рассказал о матче сборной Медиалиги с «Крыльями Советов».

«Первая игра сборной МФЛ пройдет в Самаре на стадионе чемпионата мира с главной командой «Крыльев Советов». Тренировать будут Андрей Макаров и Антон Соснин тандемом. Пока Дмитрий Кузнецов не урегулировал свои договорные отношения с 2DROTS, он не может тренировать сборную МФЛ. Игроки «Амкала» примут участие в этом матче. Они на афише и их будет достаточно много в сборной. О матче с «Крыльями» мы договорились буквально за 10 минут телефонного звонка. Но переговоры были и с другими командами РПЛ, просто кто-то не смог по разным причинам», — приводит слова Осипова Metaratings.ru.

Матч пройдет 24 марта на самарском стадионе «Солидарность Арена». Начало игры — в 18:00 по Москве.

Источник: https://metaratings.ru/news/osipov-o-matche-sbornoi-mfl-s-krylyami-my-dogovorilis-bukvalno-za-10-minut-telefonnogo-zvonka-236553/
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ФК Крылья Советов (Самара)
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