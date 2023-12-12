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РПЛ

Сегодня, 21:23

Обляков: «ЦСКА не хотел уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги 2023 года.

«Футбольный 2023 подошел к концу. В этом году мы выиграли Кубок России, взяли серебро. Были обидные поражения, яркие победы, матчи в самых разных погодных условиях. Не хотелось уходить на паузу на такой ноте, как сложилось в Краснодаре. Время подумать, перезагрузиться, отдохнуть и приступить к работе на сборах. Вернемся сильнее!» — написал Обляков в своем Telegram-канале.

В 18-м туре РПЛ ЦСКА на выезде проиграл «Краснодару» со счетом 0:1. Армейцы ушли на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Такое же количество баллов у «Рубина», который идет седьмым.

Обляков в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://t.me/obliakov98/235
Иван Обляков
ФК ЦСКА (Москва)
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