Захарян рассказал, кем видит себя через год: «С трофеем в руках. Игроком европейского клуба»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» рассказал, кем видит себя через год.

— Хотелось бы видеть себя с трофеем в руках. И хотелось бы быть игроком европейского клуба. Не форсирую, но хотелось бы попробовать себя там.

Летом 2022 года английский «Челси» хотел активировать опцию выкупа за 15 миллионов евро в контракте Захаряна. Однако у лондонского клуба возникли сложности с денежными переводами в Россию из-за санкций. В итоге футболист остался в «Динамо», однако диалог представителей Захаряна с «Челси» на тему возможного перехода продолжается.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном. Мы задаем ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, как он изменился за прошедший год.