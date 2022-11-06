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Сегодня, 14:45

Полузащитник «Сочи» Макарчук сравнил слухи о переходе в «Спартак» с интересом «Барселоны» и «Реала»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Артем Макарчук в комментарии для «СЭ» рассказал, готов ли перейти в «Спартак», если поступит предложение.

— Летом говорили про интерес к тебе со стороны «Спартака». Если зимой получишь предложение, будешь готов перейти?

— Если бы, да кабы... Что я могу сказать? Если бы «Барселона» интересовалась, или «Реал»?

— Но ты чувствуешь, что потянешь уровень?

— Давайте не будем забегать вперед. Когда будет разговор, тогда будем обсуждать, а сейчас это бессмысленно. Зачем рассуждать?

В сезоне-2022/23 Макарчук сделал 4 результативных передачи в 19 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Портал Transfermakrt.com оценивает стоимость 26-летнего россиянина в 900 тысяч евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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1.92

П2

19%

2.75

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