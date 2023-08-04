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Сегодня, 17:23

Пономарев — о трансфере Файзуллаева в ЦСКА: «Что он сделает в 19 лет?»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход узбекского полузащитника Аббоса Файзуллаева в московский клуб.

«Что он сделает в 19 лет? Какой он зрелый футболист? Из него уникальный игрок получится? В принципе, у нас есть хорошие ребята. Они должны освоиться в составе, поверить в себя. На позиции этого узбека нужно владеть мячом, хорошо видеть поле, иметь хороший пас, скорость и выносливость. Но в 19 лет выдержать такую нагрузку очень тяжело», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро. 19-летний игрок является воспитанником «Пахтакора».

В марте 2023 года Файзуллаев вместе с молодежной сборной Узбекистана U20 стал победителем Кубка Азии. На счету игрока также 3 матча за основную сборную страны и один гол.

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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