В пятницу, 4 августа, «Краснодар» проведет матч с «Пари НН» в 3-м туре чемпионата России по футболу.

Игра состоится на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Краснодар» — «Пари НН» пройдет на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 19.55. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте «СЭ».

Краснодарцы с шестью очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Команда Владимира Ивича одержала победы над «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Пари НН» с одним баллом располагается на 13-й строчке — коллектив Сергея Юрана сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и уступил «Зениту» (0:2).

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».