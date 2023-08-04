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«Краснодар» — «Пари НН»: трансляция матча 3 тура РПЛ

Матч РПЛ «Краснодар» — «Пари НН» покажут 4 августа на «Матч Премьер»
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Джон Кордоба.
Джон Кордоба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В пятницу, 4 августа, «Краснодар» проведет матч с «Пари НН» в 3-м туре чемпионата России по футболу.

Игра состоится на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 20.00 по московскому времени.

Видеотрансляция встречи «Краснодар» — «Пари НН» пройдет на канале «Матч Премьер». Эфир начнется в 19.55. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на сайте «СЭ».

Краснодарцы с шестью очками занимают первое место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Команда Владимира Ивича одержала победы над «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Пари НН» с одним баллом располагается на 13-й строчке — коллектив Сергея Юрана сыграл вничью с «Уралом» (0:0) и уступил «Зениту» (0:2).

Полный календарь и результаты игр РПЛ в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ».

Матвей Сафонов (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» — «Пари НН». Онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ
Россия. Премьер-лига. 3-й тур
04 авг, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Пари Нижний Новгород
Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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