Попов: «Чем быстрее «Рубин» снимет Рахимова, тем быстрее дела наладятся у клуба»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов поделился мнением об игре казанской команды.

«Рубин» хорошо действует, но в атаке ничего особого не получается сделать у команды. Так, кстати, было у Рахимова и в «Амкаре». Но у Казани есть несколько талантливых ребят. Вот Даниил Кузнецов вышел в старте, с техникой. Надо им давать играть, чтобы парни росли, но это, как мне кажется, не вариант для Рахимова. Тренер будет ставить до последнего тех, в кого поверил. Чем быстрее клуб снимет этого тренера, тем быстрее у «Рубина» дела наладятся. Его постоянно выхватывает камера, там по эмоциям понятно, что Рахимов при любом моменте ругается на своих футболистов, у нет нет позитивного настроя. Он не говорит о том, как надо продолжать действовать, а отмечает то, как ребята плохо сыграли», — приводит слова Попова Betonmobile.ru.

«Рубин» после 3 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 2 очка.