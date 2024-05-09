«Реал» благодаря дублю Хоселу победил «Баварию» и сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов

«Реал» победил «Баварию» и сыграет с «Боруссией» в финале Лиги чемпионов

«Реал» на своем поле обыграл «Баварию» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов — 2:1.

Счет на 68-й минуте открыл защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис. Победу мадридцам принес дубль Хоселу, вышедшего на замену на 81-й минуте. 34-летний испанец сравнял счет на 88-й минуте и оформил дубль три минуты спустя.

«Реал» одержал победу по сумме двух встреч (4:3) и вышел в финал Лиги чемпионов. Там команда Карло Анчелотти встретится с дортмундской «Боруссией», которая в полуфинале обыграла «ПСЖ» (1:0, 1:0).

Решающий матч пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.