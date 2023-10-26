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26 октября, 21:00

Президент «Нефтчи» об ответном матче со «Спартаком» в Баку: «Пока переговоры носят устный характер»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Нефтчи» Фаррух Махмудов ответил на вопрос «СЭ» о возможном ответном матче против «Спартака» в Баку.

«Спартак» провел товарищеский матч с «Нефтчи» в Москве 18 июля 2023 года. Красно-белые победили со счетом 2:0.

«Вы уже знаете, что 18 ноября в Баку нас ждет товарищеский матч с «Зенитом». Со «Спартаком» ведутся переговоры. Пока переговоры носят устный характер. Как только у нас появится какая-то информация по этому поводу, мы вам сразу сообщим», — сказал Махмудов.

Летом «Нефтчи» подписали меморандум с московским «Спартаком». Согласно ему была запланирована ответная товарищеская встреча команд в Баку.

Футбол
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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