Промес догнал Халка. Впереди Дзюба и Веретенников

Сегодня, 18:38
Квинси Промес оформил дубль в первом тайме матча с «Факелом» (3:2), забив 15-й и 16-й голы в чемпионате-2022/23.
Голландец в третий раз в российской карьере добрался до отметки в 15 мячей за один турнир. Столько же результативных сезонов записал себе в актив зенитовский бразилец Халк, больше два главных бомбардира высшего дивизиона — Артем Дзюба (четыре) и Олег Веретенников (пять).
Футболисты, которые более одного раза забивали 15 голов в чемпионате России
|
Игрок
|
Команды
|
Сезоны (голы)
|
Всего сезонов
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
1993 (19), 1995 (25), 1996 (19), 1997 (22), 1998 (22)
|
5
|
Артем Дзюба
|
Ростов, Зенит
|
2013/14 (17), 2015/16 (15), 2019/20 (17), 2020/21 (20)
|
4
|
Халк
|
Зенит
|
2013/14 (16), 2014/15 (15), 2015/16 (17)
|
3
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
2015/16 (18), 2017/18 (15), 2022/23 (16)*
|
3
|
Олег Гарин
|
Океан, Локомотив
|
1992 (16), 1993 (20)
|
2
|
Игорь Симутенков
|
Динамо
|
1993 (19), 1994 (16)
|
2
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
1995 (18), 1996 (23)
|
2
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
1996 (16), 1999 (19)
|
2
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
2004 (18), 2011/12 (23)
|
2
|
Веллитон
|
Спартак
|
2009 (20), 2010 (21)
|
2
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
2011/12 (28), 2013/14 (18)
|
2
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
2015/16 (20), 2016/17 (21)
|
2
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
2019/20 (17), 2020/21 (19)
|
2
* Сезон продолжается.
Квинси установил личный рекорд, забив 15-й гол в чемпионате в 18-м для себя матче. За всю историю чемпионата России быстрее этого рубежа достигали только три игрока — динамовец Игорь Симутенков в 1994-м, владикавказец Георгий Деметрадзе в 1999-м и еще один спартаковский легионер Веллитон в 2010-м. Кстати, все трое в итоге стали лучшими снайперами чемпионата.
Футболисты, которые тратили на 15 голов в чемпионате России менее 15 матчей
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Тур 15-го гола
|
Всего матчей
|
Всего голов
|
1994
|
Игорь Симутенков
|
Динамо
|
16-й
|
28
|
21
|
1999
|
Георгий Деметрадзе
|
Алания
|
16-й
|
29
|
22
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
16-й
|
25
|
19
|
1998
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
18-й
|
30
|
22
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
18-й
|
28
|
21
|
2013/14
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
18-й
|
22
|
18
|
2016/17
|
Федор Смолов
|
Краснодар
|
18-й
|
22
|
18
|
2022/23*
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
18-й
|
18
|
16
|
1996
|
Александр Маслов
|
Ростсельмаш
|
19-й
|
33
|
23
|
2004
|
Андрей Каряка
|
Крылья Советов
|
19-й
|
29
|
17
* Сезон продолжается.
Кроме того, Промес стал одним из самых возрастных игроков, которым удавалось отличиться 15 раз. В день игры с «Факелом» голландцу исполнилось 31 год и 67 дней. Он установил спартаковский рекорд, превзойдя Валерия Шмарова (30 лет и 245 дней), но уступил Евгению Луценко (33 года и 136 дней) и Артему Дзюбе (32 года и 253 дня и 31 год и 308 дней).
Самые возрастные футболисты, которые забили 15 голов в чемпионате России
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
Возраст 15-го гола
|
2019/20
|
Евгений Луценко
|
Арсенал
|
28
|
15
|
33 года 136 дней
|
2020/21
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
27
|
20
|
32 года 253 дня
|
2019/20
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
28
|
17
|
31 год 308 дней
|
2022/23*
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
18
|
16
|
31 год 67 дней
|
1995
|
Валерий Шмаров
|
Спартак
|
20
|
16
|
30 лет 245 дней
|
1993
|
Виктор Панченко
|
КАМАЗ
|
32
|
21
|
30 лет 106 дней
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
29 лет 290 дней
|
2004
|
Александр Панов
|
Торпедо
|
30
|
15
|
29 лет 52 дня
|
1996
|
Владимир Нидергаус
|
Ротор
|
31
|
15
|
29 лет 50 дней
|
2001
|
Дмитрий Вязьмикин
|
Торпедо
|
29
|
17
|
28 лет 354 дня
* Сезон продолжается.