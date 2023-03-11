Промес догнал Халка. Впереди Дзюба и Веретенников

Квинси Промес оформил дубль в первом тайме матча с «Факелом» (3:2), забив 15-й и 16-й голы в чемпионате-2022/23.

Голландец в третий раз в российской карьере добрался до отметки в 15 мячей за один турнир. Столько же результативных сезонов записал себе в актив зенитовский бразилец Халк, больше два главных бомбардира высшего дивизиона — Артем Дзюба (четыре) и Олег Веретенников (пять).

Футболисты, которые более одного раза забивали 15 голов в чемпионате России

Игрок Команды Сезоны (голы) Всего сезонов Олег Веретенников Ротор 1993 (19), 1995 (25), 1996 (19), 1997 (22), 1998 (22) 5 Артем Дзюба Ростов, Зенит 2013/14 (17), 2015/16 (15), 2019/20 (17), 2020/21 (20) 4 Халк Зенит 2013/14 (16), 2014/15 (15), 2015/16 (17) 3 Квинси Промес Спартак 2015/16 (18), 2017/18 (15), 2022/23 (16)* 3 Олег Гарин Океан, Локомотив 1992 (16), 1993 (20) 2 Игорь Симутенков Динамо 1993 (19), 1994 (16) 2 Александр Маслов Ростсельмаш 1995 (18), 1996 (23) 2 Андрей Тихонов Спартак 1996 (16), 1999 (19) 2 Александр Кержаков Зенит 2004 (18), 2011/12 (23) 2 Веллитон Спартак 2009 (20), 2010 (21) 2 Сейду Думбья ЦСКА 2011/12 (28), 2013/14 (18) 2 Федор Смолов Краснодар 2015/16 (20), 2016/17 (21) 2 Сердар Азмун Зенит 2019/20 (17), 2020/21 (19) 2

* Сезон продолжается.

Квинси установил личный рекорд, забив 15-й гол в чемпионате в 18-м для себя матче. За всю историю чемпионата России быстрее этого рубежа достигали только три игрока — динамовец Игорь Симутенков в 1994-м, владикавказец Георгий Деметрадзе в 1999-м и еще один спартаковский легионер Веллитон в 2010-м. Кстати, все трое в итоге стали лучшими снайперами чемпионата.

Футболисты, которые тратили на 15 голов в чемпионате России менее 15 матчей

Сезон Игрок Команда Тур 15-го гола Всего матчей Всего голов 1994 Игорь Симутенков Динамо 16-й 28 21 1999 Георгий Деметрадзе Алания 16-й 29 22 2010 Веллитон Спартак 16-й 25 19 1998 Олег Веретенников Ротор 18-й 30 22 2009 Веллитон Спартак 18-й 28 21 2013/14 Сейду Думбья ЦСКА 18-й 22 18 2016/17 Федор Смолов Краснодар 18-й 22 18 2022/23* Квинси Промес Спартак 18-й 18 16 1996 Александр Маслов Ростсельмаш 19-й 33 23 2004 Андрей Каряка Крылья Советов 19-й 29 17

* Сезон продолжается.

Кроме того, Промес стал одним из самых возрастных игроков, которым удавалось отличиться 15 раз. В день игры с «Факелом» голландцу исполнилось 31 год и 67 дней. Он установил спартаковский рекорд, превзойдя Валерия Шмарова (30 лет и 245 дней), но уступил Евгению Луценко (33 года и 136 дней) и Артему Дзюбе (32 года и 253 дня и 31 год и 308 дней).

Самые возрастные футболисты, которые забили 15 голов в чемпионате России

Сезон Игрок Команда Матчи Голы Возраст 15-го гола 2019/20 Евгений Луценко Арсенал 28 15 33 года 136 дней 2020/21 Артем Дзюба Зенит 27 20 32 года 253 дня 2019/20 Артем Дзюба Зенит 28 17 31 год 308 дней 2022/23* Квинси Промес Спартак 18 16 31 год 67 дней 1995 Валерий Шмаров Спартак 20 16 30 лет 245 дней 1993 Виктор Панченко КАМАЗ 32 21 30 лет 106 дней 2015/16 Халк Зенит 27 17 29 лет 290 дней 2004 Александр Панов Торпедо 30 15 29 лет 52 дня 1996 Владимир Нидергаус Ротор 31 15 29 лет 50 дней 2001 Дмитрий Вязьмикин Торпедо 29 17 28 лет 354 дня

* Сезон продолжается.