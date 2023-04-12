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Сегодня, 21:39

Путин наградил Мирзояна медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин наградил советника президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Мирзояна медалью ордена «За заслуги перед отечеством I степени», сообщает ТАСС со ссылкой на официальный интернет-портал правовой информации.

71-летний Мирзоян является чемпионом СССР в составе московского «Спартака» (1979) и победителем кубка страны вместе с ереванским «Араратом» (1975). В настоящий момент он занимает пост советника президента РФС и возглавляет комитет ветеранов футбола организации.

Орденом Почета также награжден первый вице-президент и спортивный директор Всероссийской федерации плавания Виктор Авдиенко. Он руководил сборной России на Олимпийских играх 1996 и 2000 годов.

Источник: https://tass.ru/obschestvo/17511765
Футбол
РФС
Александр Мирзоян
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