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11 марта, 19:00

Радимов накормил хрюшку в зоопарке после проигранного спора с Мостовым

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Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов проиграл спор экс-хавбеку «Сельты» Александру Мостовому по матчу 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Привет, я Владислав Радимов. Я проиграл в споре с Сашей Мостовым по матчу «Зенит» — «Спартак». И он реально Царь сейчас, но ничто не вечно. А посему пора отдавать долги. Поэтому действуем», — приводит слова Радимова Legalbet.

Радимов прогнозировал победу сине-бело-голубых, но оказался не прав. Бывший футболист сделал пожертвование Ленинградскому зоологическому парку и покормил кабана, живущего в этом зоопарке.

После 20 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 40 очков. «Спартак» идет шестым с 31 очком.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
Владислав Радимов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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