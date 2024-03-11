Радимов накормил хрюшку в зоопарке после проигранного спора с Мостовым

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов проиграл спор экс-хавбеку «Сельты» Александру Мостовому по матчу 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0).

«Привет, я Владислав Радимов. Я проиграл в споре с Сашей Мостовым по матчу «Зенит» — «Спартак». И он реально Царь сейчас, но ничто не вечно. А посему пора отдавать долги. Поэтому действуем», — приводит слова Радимова Legalbet.

Радимов прогнозировал победу сине-бело-голубых, но оказался не прав. Бывший футболист сделал пожертвование Ленинградскому зоологическому парку и покормил кабана, живущего в этом зоопарке.

После 20 туров РПЛ «Зенит» занимает первое место, набрав 40 очков. «Спартак» идет шестым с 31 очком.