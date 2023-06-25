Радимов рассказал об ожиданиях от первого матча «Зенита» со «Спартаком» в новом сезоне РПЛ

— Я вообще к календарю отношусь абсолютно ровно — все равно играть 15 и 15 матчей, так какая разница, с кем стартуешь. Говорят, у кого-то лучше или хуже начало, но я не вижу разницы.

— Уже в пятом туре «Зенит» сыграет со «Спартаком». Будут ли обе команды в оптимальных кондициях к этой важной встрече?

— Основная подготовка к сезону идет зимой, когда у тебя два месяца, а сейчас перерыв короткий, изменений в командах особенно нет. Так что для набора формы четыре тура — вполне достаточно. Команды разгонятся, чемпионат наберет ход, так что это оптимальный вариант. Конец августа — для зрителей вообще прекрасно, люди из отпусков начнут возвращаться. Кто-то может и пораньше вернуться, чтобы увидеть этот матч, — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Игры первого тура сезона-2023/24 РПЛ пройдут 21-23 июля. Заключительный, 30-й тур чемпионата запланирован на 25 мая.