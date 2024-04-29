Рапопорт заявил, что Семаку надо было активнее делать ротацию

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт рассказал о причинах неудачной игру питерцев в последних матчах.

— Я думаю, что тренеру Семаку нужно было активнее делать ротацию. И не просто заменами, а именно в стартовом составе. Потому что график у команды — сложный, футболисты физически «подсели».

Второй момент — надо признать, что игроки, пришедшие в команду зимой, не смогли заменить Малкома и Кузяева, покинувших «Зенит». Пока они не играют на таком же уровне. Хотя Малком тоже не сразу в «Зените» раскрылся, — цитирует Рапопорта «РБ Спорт».