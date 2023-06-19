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Рианчо: «Промес должен поступить так, как требует закон»

Рианчо прокомментировал новость, что амстердамский суд приговорил Промеса к полутора годам тюрьмы
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал новость о том, что амстердамский суд приговорил игрока «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с отягчающими обстоятельствами.

«Тюремный приговор, вынесенный Квинси Промесу, — это очень плохая новость для всего российского футбола и «Спартака» в частности. Но решение суда нужно уважать. Безусловно, это все нанесет большой удар по имиджу и репутации «Спартака», ведь Промес — их игрок. Но футболист должен поступить так, как требует закон», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-reshenie-suda-nuzhno-uvazhat-promes-dolzhen-postupit-tak-kak-trebuet-zakon/
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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