Родич считает, что нынешний «Зенита» сильнее того, за который выступал он

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич, выступавший в составе «Зенита» ответил на вопрос об изменениях в составе сине-бело-голубых.

«Зенит» сильно изменился с тех времен, когда я выступал здесь. Нет ни одного игрока, который остался в команде с тех времен. «Зенит» сейчас стал сильнее. Раньше здесь играли Халк и Витсель, а сейчас сильные молодые бразильцы», — сказал Родич «СЭ».

По итогам минувшего сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Сине-бело-голубые набрали 70 очков за 30 туров.

Родич выступал в «Зените» с 2013 по 2015 год. Вместе с командой он стал серебряным призером чемпионата России сезона-2012/13 и победителем турнира в сезоне-2014/15.