Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:16

Рязанцев поделился мнением об уровне отечественных тренеров в российском футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник московского «Торпедо» Александр Рязанцев поделился мнением об уровне отечественных тренеров в российском футболе.

«Не сказал бы, что иностранные тренеры чаще добиваются успеха в РПЛ, чем российские. У нас есть свои достойные специалисты в России, поэтому не ставил бы так вопрос. Сейчас на первой строчке РПЛ находится «Зенит», который возглавляет Семак, на втором месте — «Ростов» с Валерием Георгиевичем. Получается, в группе лидеров только один иностранный специалист — у «Спартака». Безусловно, в свое время в российском футболе был тренд на иностранных тренеров. Но мне кажется, что далеко не все из них себя оправдали. Наверное, в этом опыте было больше отрицательного, чем положительного», — приводит слова Рязанцева «РБ Спорт».

После 23 туров РПЛ московское «Торпедо» имеет в своем активе 13 очков и находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице. В ближайшем туре черно-белые встретятся с подмосковными «Химками» матч состоится 22 апреля и начнется в 14:00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-ryazantsev-v-svoe-vremya-v-rossii-by-l-trend-na-inostranny-h-trenerov-no-daleko-ne-vse-iz-nih-sebya-opravdali/
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще одна мощная сенсация в НХЛ: рекордсмены регулярки пропустили шесть голов и проиграли!
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Российские силы подошли вплотную к железнодорожной станции в Артемовске
Российские военные уничтожили объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут»
Песков назвал одной из целей спецоперации недопущение вступления Украины в НАТО
В Москве произошла массовая драка с участием 20 подростков
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Озбилиз считает, что Карпин мог бы стать тренером команды из ла лиги

Кечинов заявил, что «Спартаку» надо расставаться с Рыбусом