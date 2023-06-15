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Сегодня, 07:55

Саенко: «Вратари к футболу имеют мало отношения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Иван Саенко высказал мнение о психологии вратарей в футболе.

— Вратари — отдельная профессия, — цитирует Sport24 Саенко. — Они к футболу имеют мало отношения.

— Обидно, наверное, вратарям будет подобное читать.

— Почему? Я же не говорю, что это плохо. Наоборот, полевой игрок не может постичь эту профессию. Ни в коем случае не принижаю вратарей. Я же не говорю, что они хуже.

— У меня просто логическая цепочка следующая: вратари — творческие люди — занимаются самодеятельностью в воротах.

— Вот почему я назвал еще повара и художника. Это люди, которые живут в своем мире. Повар творит, художник творит. И вратари творят! (смеется).

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-14-sayenko-vratari-otdelnaya-professiya-oni-imeyut-malo-otnosheniya-k-futbolu
Футбол
Иван Саенко
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