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Сегодня, 11:53

Самедов назвал лучших балканских футболистов РПЛ, с кем ему приходилось играть

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака», ныне старший селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов рассказал, кто из балканских футболистов производил на него самые яркие впечатления во время карьеры.

«За свою карьеру я поиграл с безумным количеством балканцев. Я всех и не вспомню. Первые, кто приходит в голову: Неманья Видич, Бранислав Иванович, Ведран Чорлука, Неманья Пейчинович. Все эти игроки высочайшего уровня. Не хочу никого обидеть, было очень много хороших балканских футболистов, с кем играл, но всех не вспомню», — приводит слова Самедова Legalbet.

Сербский защитник Видич выступал за «Спартак» с 2003 по 2006 год и забил четыре мяча в 41 матче.

Серб Иванович в России выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 год (семь забитых мячей и девять результативных передач в 71 матче) и «Зените» с 2016 по 2020 год (12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 125 играх).

Хорватский защитник Чорлука играл за «Локомотив» с 2012 по 2021 год и провел за московский клуб 242, забив девять мячей и отдал 10 результативных передач.

Сербский защитник Пейчинович представлял «Локомотив» с 2014 по 2018 год и забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 114 играх.

Источник: https://legalbet.ru/news/samedov-nazval-luchshih-balkanskih-futbolistov-rpl-s/
Александр Самедов
Бранислав Иванович
Ведран Чорлука
Неманья Видич
Неманья Пейчинович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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