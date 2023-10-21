Самедов назвал лучших балканских футболистов РПЛ, с кем ему приходилось играть

Бывший футболист «Спартака», ныне старший селекционер воронежского «Факела» Александр Самедов рассказал, кто из балканских футболистов производил на него самые яркие впечатления во время карьеры.

«За свою карьеру я поиграл с безумным количеством балканцев. Я всех и не вспомню. Первые, кто приходит в голову: Неманья Видич, Бранислав Иванович, Ведран Чорлука, Неманья Пейчинович. Все эти игроки высочайшего уровня. Не хочу никого обидеть, было очень много хороших балканских футболистов, с кем играл, но всех не вспомню», — приводит слова Самедова Legalbet.

Сербский защитник Видич выступал за «Спартак» с 2003 по 2006 год и забил четыре мяча в 41 матче.

Серб Иванович в России выступал за «Локомотив» с 2005 по 2008 год (семь забитых мячей и девять результативных передач в 71 матче) и «Зените» с 2016 по 2020 год (12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 125 играх).

Хорватский защитник Чорлука играл за «Локомотив» с 2012 по 2021 год и провел за московский клуб 242, забив девять мячей и отдал 10 результативных передач.

Сербский защитник Пейчинович представлял «Локомотив» с 2014 по 2018 год и забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 114 играх.