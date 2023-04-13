Саба Сазонов: «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов заявил о желании стать чемпионом России в составе бело-голубых.

Сазонов становился чемпионом страны в составе «Зенита», за который выступал с 2019 по 2021 год.

«Это приятно. Но эмоции были бы сильнее, если бы играл так же часто, как сейчас в «Динамо». Именно этого я хочу добиться здесь. «Динамо» давно не становилось чемпионом, хочется нацеливаться на это», — приводит Sport24 слова Сазонова.

На данный момент «Динамо» идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков за 22 тура.