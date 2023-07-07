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Сегодня, 09:00

Селихов объяснил грубую ошибку в матче с «Зенитом»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Александр Селихов.
Фото Global Look Press
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Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов в интервью «СЭ» рассказал, почему стал возможен первый гол «Зенита» в весеннем матче команд в Санкт-Петербурге. При счете 0:0 на 13-й минуте Селихов, выбивая мяч из своей штрафной, попал в Клаудиньо, от которого мяч влетел в ворота.

«Часто бывает, что вратаря «накрывают», и мяч попадает в ногу или тело соперника, а затем отскакивает за пределы поля. Таких моментов много. Тут же я попал сопернику именно в ту точку, от которой мяч отскочил в ворота. Есть доля невезения. Я выискивал вариант для передачи вдаль, но, пересмотрев потом видео, понял, что мог сыграть и низом», — сказал Селихов.

По словам игрока, главный тренер команды и тренер вратарей поддержали его, разобрав допущенные ошибки, что придало Александру сил и помогло выйти из «психологической ямы».

«От них я чувствовал только доверие. Благодарен им за это. Мне это придало сил, чтобы выйти из какой-то психологической ямы. В той ситуации меня спокойно можно было и посадить на скамейку», — добавил Селихов.

Специалисты и болельщики предъявляли Селихову претензии за пропущенные голы в матчах с «Динамо» (3:3), «Краснодаром» (4:3) и «Зенитом» (2:3). Всего в весенней части сезона Селихов провел 12 игр, 2 раза сыграл на ноль и пропустил 19 голов.

Александр Селихов в&nbsp;сборной России. «Когда слушал гимн России — хотелось заплакать. Поеду в сборную даже на первенство бани!» Интервью Селихова

Александр Селихов
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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