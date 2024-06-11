Сергей Песьяков не считает себя легендой «Ростова»

Бывший вратарь «Ростова» Сергей Песьяков ответил на вопрос, считает ли он себя легендой клуба.

«Считаю ли себя легендой «Ростова»? Сложно сказать, я скромный. Мне кажется, легенды клуба — Александр Гацкан, Тимофей Калачев, Михаил Осинов, Александр Маслов. Опять же, они играли и в Лиге чемпионов, у них количество матчей большое. Я не могу про себя так сказать. Если бы я провел в «Ростове» еще два года, может быть, ответил бы по-другому. Сейчас скажу, что нет», — приводит слова Песьякова «РБ Спорт».

Голкипер играл за «Ростов» с 2017 года. Всего на его счету 182 матча за клуб, 234 пропущенных гола и 50 игр «на ноль». В мае 2024-го спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что клуб не будет продлевать с 35-летним Песьяковым контракт, который рассчитан до 30 июня этого года.