0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:41

Адвока Жорин: «Нобоа могут привлечь к уголовной ответственности, если его девушка напишет заявление»

Жорин отреагировал на информацию о том, что Нобоа мог избить свою девушку
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Сергей Жорин, известный российский адвокат, представляющий интересы медиаперсон, в разговоре отреагировал на информацию о том, что полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа якобы мог избить свою девушку.

«Если девушка Нобоа напишет заявление на Кристиана в Дубае, то футболиста могут привлечь к ответственности в Дубае по законам этой страны. Если Кевиам заявление не подаст, то никакого дела не будет. В случае если подтвердится ее версия, то может быть возбуждено уголовное дело. Нужно оперативно брать справки о телесных повреждениях, если она собирается писать заявление в полицию. Если она этого не сделает, то тогда уже шансы на возбуждение уголовного дела будут ничтожны, потому что если и были повреждения, то они настолько легкие, что могут быстро зажить. Поскольку Кевиам уже удалила соответствующую запись в своих соцсетях, то нельзя исключать, что пара уже успела помириться», — приводит слова Жорина «РБ Спорт».

Кевиам Касо разместила в своих соцсетях фотографию, на которой видны следы побоев, а также добавила к ней подпись, в которой намекнула на то, что ее избил именно Нобоа.

Сам футболист опроверг слова своей девушки о ее избиении.

Нобоа выступает в России с 2007 года. Полузащитник сборной Эквадора до «Сочи» играл за «Рубин», «Динамо», «Ростов» и «Зенит». У футболиста есть паспорт РФ. Ранее он был женат на россиянке Ольге Абрамовой, у пары родились двое сыновей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/advokat-zhorin-esli-devushka-noboa-napishet-zayavlenie-v-politsiyu-to-kristiana-mogut-privlech-k-ugolovnoj-otvetstvennosti-po-zakonam-oae/
Кристиан Нобоа
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
6
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Дуа: «Не думаю, что в данный момент Квадво захочет поехать в Россию»

Агент Ренана сообщил, что игрок присоединится к «Зениту» на этой неделе