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Сегодня, 15:48

Шапич поделился ожиданиями от матча между «Торпедо» и «Нижним Новгородом»

Дмитрий Барулев

Защитник «Торпедо» Стефан Шапич в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ, в котором его команда сыграет с «Нижним Новгородом».
— Какие у вас ожидания от сегодняшней встречи?
— Я верю с своих парней. Думаю, что мы должный побеждать в этом важном матче.
— Сейчас команда на последнем месте. Каковы шансы на улучшение положения?
— Впереди много матчей. Мы должны как можно больше побежать и зарабатывать очки.

Матч «Торпедо» — «Нижний Новгород» пройдет сегодня, 9 октября, в 16:30 по московскому времени. Шапич не выйдет на поле, так как в матче 11-го тура чемпионата России против «Факела» (2:2) он получил красную карточку.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Торпедо (Москва)
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