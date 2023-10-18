Шавло считает, что отстранение Соболева от тренировок со «Спартаком» может привести к последствиям

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло рассказал, что думает о решении главного тренера Гильермо Абаскаля отстранить от тренировок с основной командой нападающего Александра Соболева.

«Прежде всего, для более детального разговора на данную тему необходимо знать распорядок команды и какие правила сейчас действуют в этом отношении. Если необходимо присутствие каждого, решение в данном вопросе отходит руководству команды. Наверное, можно было бы ограничиться только штрафом, ведь тренировки ведут к повышению мастерства футболиста и это приведет к определенным последствиям», — цитирует Шавло RT.

18 октября Metaratings.ru сообщил, что между Абаскалем и Соболевым возник скрытый конфликт. По информации «СЭ», Соболев начнет тренироваться в общей группе красно-белых с завтрашнего дня (19 октября).