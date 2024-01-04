Широков высказался о конфликте Абаскаля с Беришей

Генеральный директор клуба Второй лиги «Леон Сатурн» Роман Широков высказался о стычке между игроком «Ахмата» Бернардом Беришей и главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем в матче РПЛ.

«Главный тренер не должен реагировать на провокации. Понятно, эмоции вкупе с не совсем хорошими результатами. Но вообще эта ситуация даже помогла «Спартаку» — они же потом крупно обыграли «Крылья». Может быть, ему следует только тренировать? Будет сидеть на трибуне, а руководить непосредственно матчами будут другие. Таким образом, придут к какому-то положительному результату», — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

В игре между командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.