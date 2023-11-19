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Сегодня, 19:49

«Спартак» поздравил Бабича с голом и выходом сборной Сербии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» отреагировал на выход сборной Сербии на Евро-2024.

Сборная Сербии 19 ноября на своем поле сыграла вничью с Болгарией (2:2) в заключительном матче отборочного турнира Евро-2024. Ничью сербам принес гол защитника «Спартака» Срджана Бабича.

Благодаря этому результату сборная Сербии заняла второе место в группе G и вышла на Евро-2024.

«Срджан Бабич вывел сборную Сербии на Евро-2024! Наш защитник забил решающий гол в ничейном матче со сборной Болгарии (2:2) на 82-й минуте. Первый гол Срджана за сборную. Первый выход сербов на Евро. Поздравляем!» — сказано в собщении пресс-службы «Спартака.

Футбол
Сборная Сербии по футболу
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
Чемпионат Европы по футболу
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