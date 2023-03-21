Стрепетов: «Победа ЦСКА показала, что «Зенит» можно обыгрывать, что борьба за чемпионский титул продолжится»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал поражение «Зенита» от ЦСКА (0:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Зенит» вышел на матч с ЦСКА не биться, а просто поиграть в чемпионских футболках — это очень симпатично, но надевать их рановато. В очередной раз отмечу, что функциональная готовность петербуржцев на низком уровне, хотя это так аккуратно замалчивают еще со сборов. А это относится и к Родригао, и к Сантосу, к Клаудилью, Венделу и Кузяеву — всем нашим звездным футболистам. Неготовность играть 90 минут была видна еще с «Химками», потом «Динамо» «хозяйничало» на «Газпром Арене». И это были тревожные звонки. Казалось, после вылета из кубка «Зенит» должен встрепенуться. И матч с ЦСКА должен был быть гораздо ярче — победи в нем, и тогда чемпионские футболки, наверное, уже действительно можно было надеть. А по факту — «Зенит» разрывали еще в первом тайме, армейцы должны были нам забивать. Одним словом, вопросы к тренерскому штабу, почему команда находится в таком состоянии. Похвалить можно только Малкома — кажется, он один пытался переломить ход матча, заставить партнеров играть.

Эта победа ЦСКА показала, что «Зенит» можно обыгрывать, что борьба за чемпионский титул продолжится. К тому же, у петербуржцев нет ни одной проходной игры. «Урал» приедет в Питер, а он очень прилично выглядит, потом «Локомотив», «Динамо», дерби со «Спартаком»... Семаку срочно надо приводить в порядок всю команду, а, прежде всего, бразильцев. Они не играют сейчас, а так — вальсиком... Один Малком не вытащит», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

После 20 туров «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая на 7 очков «Ростов», идуший на втором месте.