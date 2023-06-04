Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:37

Тарханов: «Клубам РПЛ нужно приглашать только сильных легионеров»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов заявил, что в РПЛ имеет смысл приглашать легионеров только высокого уровня.

— Какой будет трансферная политика клубов, мы увидим, — цитирует «РБ Спорт» Тарханова. — Надо еще больше, я думаю, доверять своим талантам. «Ростов» показал, что у нас много хороших молодых игроков. Академии таких клубов, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо» продуктивно работают, это тоже плюс сезона.

— Линия на импортозамещение в нашем футболе выдерживается?

— Можно и так сказать. Хотя какие-то клубы по-прежнему опираются на легионеров. Взять тот же «Зенит» — там погоду делают бразильцы. Хотя, когда последние матчи чемпионата клуб проводил без них, я не сказал бы, что разница бросалась в глаза.

— Не нужно закрывать окно из Европы в Россию?

— Не нужно. Только сильных легионеров нужно приглашать — таких, как Клаудиньо, Малком, Промес, Бикфалви. Всегда иностранец должен быть сильнее местного игрока, чтобы у него можно было учиться. А если средние играют в составе, они только закрывают дорогу туда нашим игрокам, но команду сильнее не делают. Смысл тогда таких брать?

В сезоне-2022/23 «Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
Александр Тарханов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» проиграл в Самаре и взял бронзу, «Крылья Советов» остались в РПЛ
ЦСКА разгромил «Ростов» и взял серебро РПЛ
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Нижнем Новгороде обнаружили тело мужчины с застрявшей в заборе головой
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Урал» объявил о продлении контракта с Егорычевым

Билялетдинов: «Спартак» поборется за медали в следующем сезоне, если вокруг команды будет спокойно»